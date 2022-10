Carrasco: “Impatto di Kvaratskhelia? Non ci aspettavamo in questo modo. Ora deve avere continuità”

Andres Carrasco, responsabile dell’accademia della Dinamo Tbilisi, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, dove ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia.

“La verità è che noi che abbiamo visto il progresso del ragazzo, sapevamo l’impatto che avrebbe potuto avere, ma non ci aspettavamo in questo modo. È sempre stato un giocatore perfetto sublime, corretto soprattutto in Accademia, ma non era tra i migliori e quindi l’impatto avuto a Napoli è stato impressionante. È sempre stato un ragazzo con tanta personalità e molto lavoratore, soprattutto nel suo rendimento e senza questo fuoco oggi non giocherebbe in Italia. È complicato dire con chi lo paragonerei, Maradona? (risate ndr.). È un giocatore che sta vivendo un momento molto buono, ma adesso deve avere continuità nel suo percorso. Credo che il Napoli sia una squadra molto interessante, mi piace molto vedere le loro partite, anche nei momenti di difficoltà riescono a trovare un’uscita, ma per vincere un campionato il percorso è lungo e quindi speriamo bene, Kvara farà il possibile per aiutare la squadra nell’obiettivo”.