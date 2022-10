Carnevale: “Vorrei giocare in Roma-Napoli. Tutti vogliono battere gli azzurri”

A Radio Marte, prima del match tra Roma e Napoli è intervenuto Andrea Carnveale, ex calciatore che ha militato in entrambe le squadre.

Ecco le sue parole: “Il Napoli è primo ed è giusto che sia lì. Vorrei giocare questa partita, se potessi. Ho indossato entrambe le maglie… Chi non vorrebbe essere in campo, domenica? Io sì. La squadra di Spalletti ci sta meravigliando, ma non sono stupito dal suo primo posto in campionato. José Mourinho preparerà delle trappole? Sì. Tutti vorrebbero battere questo bellissimo Napoli e la Roma ci proverà. Sta facendo bene, è quarta in classifica pur non avendo Wijnaldum e Dybala, due calciatori che sanno fare la differenza, perché straordinari. Da questo punto di vista, il Napoli avrà un vantaggio”.

“La Roma farà di tutto per vincere, ma il Napoli è di molto superiore: lo ha dimostrato sia in Italia si all’estero. Se fossi in Spalletti, chi schiererei in attacco, domenica? In questo momento, Spalletti deve solo sorridere, perché ha l’imbarazzo della scelta: Osimhen dà profondità, Simeone segna appena tocca palla, Raspadori è un piccolo fuoriclasse che sa fare gol da qualsiasi posizione… Il Napoli ha tutto. Se proprio dovessi fare un nome, sarebbe quello di Raspadori. Conoscendo Spalletti, riproporrà la stessa formazione dell’ultima partita in casa. La Roma, però, ha una bella difesa e sarà dura scardinarla”.