Aldo Serena, pazzo del Napoli: “Kvaratskhelia mi ricorda Lentini e Meroni”

Il Napoli è in buon momento, il merito vanno anche alle grandi giocate del gerogiano Khvicha Kvaratskhelia. A tal proposito, Aldo Serena ha rilasciato alcune dichiarazioni su TMW Radio:

“Quest’anno il Napoli mi affascina, la Roma è in antitesi, due modi di intendere il calcio diversi. Il club campano chiude le partite con grande rabbia, è una belva che colpisce subito la preda. Io vedo quella come partita importante, per quanto riguarda Kvarastkhelia.Ha qualcosa di Lentini, ma mi ricorda anche un po’ Meroni”.