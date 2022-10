Tuttosport: “Spalletti è stato il più bravo a integrare i nuovi elementi a disposizione”

L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto a proposito di Luciano Spalletti e della sua abilità nell’integrare nuovi elementi. La bravura del tecnico di Certaldo non è passata inosservata, e a proposito il quotidiano ha voluto dedicare dei righi. “È stato fondamentale il modo in cui gli allenatori hanno integrato i nuovi elementi. e anche in questo caso il migliore è stato Luciano Spalletti. Questo non solo per i numeri, ma soprattutto per il modo in cui li ha ottenuti, con un Napoli scintillante e dei protagonisti inattesi: non solo Kvaratskhelia, ma anche Kim, Raspadori e Simeone non hanno minimamente sofferto la loro nuova realtà”.