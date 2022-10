Nemanja Matic, centrocampista giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della serata organizzata dall’associazione italiana Roma Club: “Faremo di tutto per vincere contro il Napoli. È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport