L’ex allenatore del Napoli Rosario Rivellino è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Ecco le sue parole: «Kvara più Meroni o George Best? Credo che sia superiore a Best, è un ambidestro, tipo Mertens che gioca con entrambi i piedi. E’ un longilineo e gioca benissimo. L’unica cosa da correggere -e ho capito che lo sta facendo- deve giocare più per la squadra che per sé stesso, non lo fa per cattiveria, ma per istinto».