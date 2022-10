Repubblica svela un retroscena: “Mourinho voleva Anguissa alla Roma”

La Repubblica, oggi in edicola ha svelato un retroscena su Frank Anguissa. Il centrocampista del azzurro ha mostrato subito le sue doti tecniche e tattiche diventando uno dei pilastri della squadra. Ma sembra che su di lui non ci fosse solo il club partenopeo. Infatti pare che anche Mourinho volesse il calciatore nella sua rosa:

“Mourinho conosce bene Anguissa che ha giocato diversi mesi al Fulham. C’erano stati contatti e lo Special One avrebbe voluto portarlo a Roma già l’estate scorsa, ma fu più bravo Giuntoli a definire la trattativa prima in prestito e poi col riscatto definitivo in estate per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un vero e proprio affare”. Si legge sul quotidiano.