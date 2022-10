Repubblica – Roma-Napoli, Spalletti vuole Anguissa in campo: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di FranK Anguissa. Secondo quanto riportato dal quotidiano il recupero del centrocampista sarà più rapido che mai. Questo quanto evidenziato:

“Nessuno lo dice, tutti lo sanno: Spalletti vuole affrontare la Roma con Anguissa in campo. Come sta il centrocampista? Recupererà per domenica? Un dettaglio ha alimentato il fuoco della speranza: il centrocampista ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Dunque sta meglio. Lo stesso Anguissa spera di esserci, ma al momento si predica calma e cautela. Saranno decisivi i prossimi giorni”.