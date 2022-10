Repubblica – Roma-Napoli, dubbi in attacco per Spalletti: i dettagli

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. La squadra sarà impegnata domenica sera all’Olimpico nel match contro la Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Il quotidiano ha svelato i dubbi di formazione di Luciano Spalletti:

“Oltre al dubbio centravanti, Osimhen in pole, e a quello relativo alle condizioni di Anguissa, sono due i ballottaggi principali per Spalletti in vista della gara di domenica contro la Roma. Il primo è Mario Rui-Olivera e il secondo è quello a destra in attacco tra Lozano e Politano”. Si legge sul quotidiano.