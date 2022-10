L’ex giocatore del Napoli Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: «L’assenza più pesante tra Rrahamani e Anguissa? Secondo me il centrocampo del Napoli è magico, Ndombele non ha la stessa chimica del camerunese assieme a Lobotka e Zieliniski. Kim in difesa non ruba l’occhio ma sta facendo tutto bene. Ci sono campionati in cui però le assenze si sentono sempre di meno, e questo è uno di quelli».