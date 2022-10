Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita in casa contro l’Empoli. Tanti i temi toccati dall’allenatore bianconero: “Oggi facciamo allenamento e dovrò valutare alcune situazioni, ci sono giocatori hanno fatto tante partite. La squadra sta meglio, anche mentalmente perché la vittoria ci ha dato serenità umorale. Domani non sarà semplice”.

Su Vlahovic: “Dusan ha giocato una delle migliori partite a livello tecnico. Anche Kean, sono contento di Moise perché sta crescendo fisicamente e si rende soprattutto disponibile per la squadra”.

Su Pogba e Chiesa: “Al momento Chiesa e Pogba non sono disponibili. Federico ha fatto due allenamenti mentre Paul si è aggregato solo in parte con il gruppo nell’ultimo allenamento. Domani loro due non ci sono. Anch’io vorrei tutti a disposizione, soprattutto per dare dei cambi. Con quelli che abbiamo faremo una grande partita. Chiesa ha fatto già passi avanti, sabato mattina ci sarà un’amichevole per Federico per vedere come si muove. Paul ha fatto momentaneamente del lavoro parziale con la squadra, ma bisogna dargli tempo”.