Il Mattino – Osimhen in vantaggio su Raspadori! Le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul ballottaggio per la sfida dell’Olimpico tra Osimhen e Raspadori. Secondo il quotidiano Osimhen è stato titolare in campionato l’ultima volta contro la Lazio: non segnò, ma come sempre è il tipo di attaccante pericoloso da maneggiare come la vipera del Gabon quando è di cattivo umore. Il 4-3-3 con quel colosso con la mascherina è profondamente differente da quello con il Raspa falso nove. Però, per Spalletti, sarà bello tenere Mourinho sul filo dell’incertezza fino alla fine. Perché, diciamolo, è proprio una bella arma in più non far sapere chi schierare là davanti. Ma con la Roma, i giochi sono fatti: Osimhen e poi Raspadori. Spalletti avrebbe quindi deciso di puntare sul nigeriano nella gara dello stadio Olimpico.