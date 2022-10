Globe Soccer Awards – Spalletti, Osimhen e Giuntoli tra i candidati

Il prossimo 17 novembre, verranno assegnati a Dubai i Globe Soccer Awards, riconoscimenti conferiti dalla stessa Globe Soccer a chi si è distinto come giocatore, club, presidente, direttore sportivo. A votare, possono essere i tifosi, fino alla data del primo novembre. Mentre dal 3 al 10 novembre, verranno selezionati i vincitori assieme ad una giuria di esperti, allenatori, direttori e presidenti. Ben tre tesserati del Napoli sono riusciti ad ottenere una nomination per i riconoscimenti: Luciano Spalletti per il titolo di miglior allenatore, Victor Osimhen per il premio di miglior giocatore emergente dell’anno, Cristiano Giuntoli per il premio di miglior direttore sportivo dell’anno.