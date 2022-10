Il Napoli comanda il gruppo A con 12 punti, quattro vittorie su quattro. Per ottenere il primato nel girone, agli azzurri basterà battere il Rangers nel prossimo turno e sperare che il Liverpool non vada oltre il pari ad Amsterdam. In caso contrario tutto rimandato ad Anfield, dove il Napoli dovrà perdere con meno di 3 gol di scarto per garantirsi il matematico primo posto anche in caso di sconfitta contro i reds.

Giornata 1 – mercoledì 7 settembre: Napoli-Liverpool (terminata 4-1)

Giornata 2 – martedì 13 settembre: Rangers-Napoli (terminata 0-3)

Giornata 3 – martedì 4 ottobre: Ajax-Napoli (terminata 1-6)

Giornata 4 – mercoledì 12 ottobre: Napoli-Ajax (terminata 4-2)

Giornata 5 – mercoledì 26 ottobre: Napoli-Rangers (ore 21)

Giornata 6 – martedì 1 novembre: Liverpool-Napoli (ore 21)