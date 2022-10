Gazzetta – Mourinho ha in mente un piano per limitare Lobotka

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito di una possibile mossa tattica di José Mourinho in vista del match Roma-Napoli. L’allenatore giallorosso infatti, sta pensando ad una mossa per poter fermare Stanislav Lobotka, metronomo del centrocampo partenopeo. Secondo quanto riportato, potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, orologio del centrocampo romanista, l’uomo pronto ad andare in pressione costante sullo slovacco, per cercare di limitare il tempo e lo spazio a sua disposizione.