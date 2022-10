L’ex centrocampista Nando De Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: «Io scappato di casa? Cassano si diverte a dire stronzate del genere. Ogni tanto dice queste cose. Ho avuto già modo di dire cosa ne penso in un’altra intervista. La Roma farà una gara difensiva, Mourinho aspetterà il Napoli. Per me gli azzurri attaccheranno perché sanno che possono vincere. In questo momento sono più forti gli azzurri. Demme mi somiglia come comportamento. Lobotka ha fatto veramente un salto di qualità immenso. Penso che in generale sia Anguissa il calciatore che mi somiglia in più cose anche se lui gioca di più in zona gol. Spalletti ha l’imbarazzo della scelta in questo momento».