Colantuono: “Il Napoli sta facendo cose eccezionali, contro la Roma viaggerà sull’entusiasmo”

Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Roma-Napoli? Immagino che nessuna delle due scenda in campo con leggerezza. Il Napoli sicuramente viaggerà sull’entusiasmo, ad oggi è la migliore squadra d’Europa secondo me perché sta facendo cose eccezionali. La Roma in campionato sta andando bene e rispettando gli obiettivi. Immagino una partita di grande livello. Spalletti e Mourinho sono due tecnici di altissimo livello. Spalletti allena una squadra più collaudata costruita con grande equilibrio. La squadra gioca bene, la filosofia di gioco è quella ed è una realtà consolidata. Non andrei tanto dietro ai precedenti tra i due tecnici. I pronostici sono tutti a favore di Spalletti. Il Napoli ora è primo in classifica, anche se nessuno se lo aspettava probabilmente. Il Napoli ha dimostrato di essere la più forte per ora. La partita si giocherà e potrei essere smentito. Chi risentirà di più delle assenze? La Roma, perché Dybala ha dimostrato di essersi inserito subito in quel contesto esaltando le qualità tecniche della squadra. Probabilmente ne risentirà di meno il Napoli”.