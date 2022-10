Roma-Napoli è il match valido per l’undicesima giornata di Serie A che si giocherà domenica sera all’Olimpico di Roma. C’è fermento per la gara. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha svelato un’indiscrezione riguardante il big match.

Stando a quanto riportato dal quotidiano AIA, sotto la guida di Rocchi, avrebbe designato come arbitro del match Massimiliano Irrati. Bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali da parte dell’Associazione, ma il suo sembra essere il nome più probabile.