CdS – Infortunio Anguissa, ecco quando potrebbe rientrare

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro è tornato ad allenarsi in campo, c’è fiducia per un suo rapido recupero:

“Frank Anguissa ieri ha cominciato ad allenarsi parzialmente in campo e quindi si avvicina il suo rientro. Giocherà già domenica contro la Roma? Saranno decisivi i prossimi due allenamenti che la squadra effettuerà a Castel Volturno. In caso di risposte positive, il giocatore tornerà già domenica, altrimenti con prudenza si aspetterà la sfida di mercoledì contro i Rangers. Nessuno vuole correre rischi”. Si legge sul quotidiano.