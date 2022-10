CdS – In poco tempo Spalletti ha fatto aumentare il valore dell’organico! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rendimento attuale dell’organico del Napoli. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti sta svolgendo un ottimo lavoro all’ombra del Vesuvio, il Napoli sta primeggiando in Italia e in Europa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul valore rosa attuale del Napoli. La squadra è passata da 167 milioni a 300. Un passo in avanti enorme che è scaturito grazie al lavoro dell’allenatore partenopeo che sta valorizzando tutti i calciatori a disposizione moltiplicando il loro valore di mercato. Grande soddisfazione anche per Aurelio De Laurentiis. Spalletti ha dovuto fronteggiare il malumore di una città terrorizzata dal cambiamento, dalla rivoluzione e dalla caduta dei miti. E lui, imperterrito, sta ancora lì, ora primo in classifica, già qualificato per gli ottavi di Champions