Napoli, buone notizie per ADL: il valore della rosa è raddoppiato! Le cifre

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sul valore della rosa del Napoli. Il valore del club azzurro, infatti, è passato da 167 milioni a 300 milioni di euro nel giro di pochissimi mesi. Un risultato importantissimo, visto quello che è successo nel corso di quest’estate: l’addio dei big, ridimensionamento della società:

“De Laurentiis fu chiaro, lo disse in una conferenza stampa senza ipocrisia, bisogna tornare nelle proprie acque, tagliare, tagliare e tagliare ancora, lasciando spalancate le possibilità a offerte invitanti. Luciano Spalletti quel Napoli l’ha tenuto così, l’ha riportato in Champions, gli ha fatto intravedere lo scudetto almeno sino ad aprile, poi ha dovuto fronteggiare il malumore di una città terrorizzata dal cambiamento, dalla rivoluzione e dalla caduta dei miti. E lui, imperterrito, sta ancora lì, ora primo in classifica, già qualificato per gli ottavi di Champions”. Si legge sul quotidiano.