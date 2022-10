CdM – Napoli, c’è ottimismo per il recupero lampo di Anguissa: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, si sofferma sul Napoli rilasciando le ultime novità in merito al recupero dall’infortunio di Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli dopo l’infortunio rimediato nella gara di Champions contro l’Ajax è in fase di recupero, e potrebbe esserci contro la Roma:

“Negli equilibri di questa gara sarà importante capire se riuscirà a recuperare Anguissa che ieri ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Nel Napoli c’è cauto ottimismo, si deciderà domani sul recupero del centrocampista camerunense. Il percorso è già iniziato, si tenterà di portarlo in campo all’Olimpico senza ovviamente forzare e rischiare conseguenze”. Si legge sul quotidiano.