Careca: “Il Napoli è favorito sulla Roma. Con questo ritmo, può arrivare lo scudetto a fine stagione”

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha presentato la sfida degli azzurri contro la Roma ai microfoni di Calcio Style e Romanews24.

Domenica c’è Roma-Napoli. Sarà soprattutto la sfida tra Josè Mourinho e Luciano Spalletti.

“Mourinho è un allenatore di grande esperienza. Con la Roma sta facendo un ottimo lavoro. Anche Spalletti è un allenatore esperto e in questo momento per me è il miglior allenatore in circolazione.

Sta proponendo a Napoli un gioco divertente, con grandi risultati. La squadra si diverte in campo ed è un piacere vederla giocare”.

Che partita ti aspetti?

“Penso che nei novanta minuti tutto possa succedere, ma vedo comunque il Napoli di Spalletti favorito. La squadra sta vivendo un momento speciale”.

La Roma dovrà soprattutto stare attenta al georgiano Kvaratskhelia. Che ne pensi di questo ragazzo?

“Il georgiano è molto bravo a muoversi sempre prima che la palla gli arrivi, sa sempre cosa deve fare. È molto tecnico, gioca la palla con facilità e soprattutto nell’uno contro uno è imbattibile“.

Da numero 9 di quel Napoli a numero 9 di questo Napoli: Victor Osimhen.

“Osimhen mi piace tanto. È molto potente, veloce, generoso, ed ha una buona presenza in area. Peccato per qualche infortunio avuto che non gli ha dato continuità. È un calciatore molto importante per questo Napoli“.

Nella partita di Domenica Osimhen potrebbe spesso trovarsi davanti ad un tuo connazionale: Roger Ibanez…

“Roger è un ragazzo che è cresciuto tanto. Un bravo difensore, con tanta qualità“.

L’ultimo Scudetto il Napoli l’ha vinto con te in campo, pensi che questo possa essere l’anno buono?

“Manca ancora tanto alla fine e il traguardo è ancora lontano, ma se il Napoli riesce a mantenere lo questo ritmo, probabilmente sará a fine stagione campione”.