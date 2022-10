Bianchi: “Nel Napoli non vedo giocatori tristi, questo fa la differenza”

Ottavio Bianchi, doppio ex di Napoli e Roma, ha parlato della prossima sfida tra le due compagini a La Gazzetta Dello Sport.

“Difficile dire chi vincerà la partita. Questo Napoli è la squadra per eccellenza in Serie A, basta vedere i confronti con Ajax e Liverpool. Sta facendo bene in ogni senso: gioco, collettivo, individualità. Sprigiona entusiasmo, mi sembra non abbia difetti o punti deboli: tanti sbocchi offensivi e solidità difensiva. In più non vedo giocatori tristi, neanche in panchina, chi entra anche solo per 15 minuti dà tutto. E nell’epoca dei cinque cambi questo fa la differenza”.