Sparnelli ad AzzurroTime: “Giuntoli è in contatto con il Rennes per riportare il portiere in Italia”

Massimo Sparnelli, ormai ex addetto stampa del Napoli, durante la sua trasmissione AzzuroTime si è espresso così su un possibile acquisto del Napoli: “Ho la certezza che Cristiano Giuntoli sia in contatto con il Rennes per portare al Napoli il portiere Alfred Gomis ex Spal“

Giuntoli, nonostante la chiusura attuale del mercato, è sempre attivo per rinforzare ulteriormente la rosa partenopea. Da sottolineare però il fresco rinnovo di Alex Meret fino al 2024, che ha disputato tutti i match da inizio stagione e aldilà dell’incertezza nell’ultima contro il Bologna ha fornito prestazioni di un buon livello.

Si attendono aggiornamenti relativi alla fattibilità dell’affare.