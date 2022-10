Sky – Ricaduta improvvisa per Mike Maignan: problema al polpaccio per lui

Mike Maignan sarà di nuovo indisponibile.

La notizia è stata riportata poco fa da Sky Sport, secondo cui il portiere francese ex Lille nelle ultime ore avrebbe accusato un problema al polpaccio che andrà approfondito con ulteriori esami nelle prossime ore. Un nuovo stop per l’estremo difensore rossonero, che sarebbe dovuto rientrare a brevissimo dopo uno stop di un mese. Toccherà ancora una volta a Tatarusanu difendere i pali del Milan nella sfida di sabato pomeriggio contro un Monza davvero in forma.