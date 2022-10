Schwoch: “Nessuno pensava che Kvara fosse così forte”

Stefan Schwoch, ex bomber del Napoli, è intervenuto durante il programma Febbre a 90 di Vikonos Web Radio Tv.

L’attuale commentatore di DAZN e beniamino dei tifosi azzurri durante la sua esperienza a Napoli, non ha potuto fare a meno di giudicare l’exploit di Kvicha Kvaratskhelia: “Kvara sta giocando davvero bene, nessuno si aspettava che potesse essere così forte. Anche chi lo conosceva non pensava che potesse già essere così forte. Parliamo di un fenomeno, spero solo che regga questo ritmo per tutto il campionato”. Parole di elogio profondo quelle per il georgiano, l’ennesima considerazione lodevole per il talento ex Dinamo Batumi che sta facendo impazzire il calcio europeo.