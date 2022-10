Schira su Di Lorenzo: “Il capitano del Napoli vuole rimanere a vita”

Nicolò Schira a Radio Punto Nuovo ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli vuole rimanere sotto il Vesuvio, come dichiarato da Schira: “C’è la volontà di Giovanni Di Lorenzo di rimanere a Napoli a vita, stesso discorso per la società che vuole trattenerlo. C’è dunque ottimismo nell’ambiente affinchè il suo rinnovo vada in porto, si dovrà comunque parlare di cifre in maniera più dettagliata in futuro”. Dalla sua nuova vita di leader con la fascia al braccio, l’ex Empoli non ha mai sfigurato dal ritiro di Dimaro ad oggi. La sua leadership e professionalità dentro e fuori dal campo è un fattore noto a tutti i compagni di squadra, che hanno visto in lui l’erede di Lorenzo Insigne.