Schira a RPN: “Lobotka e Rrahmani firmeranno il rinnovo a novembre”

Nicolò Schira ha parlato dei rinnovi di Lobotka e Rrahmani a Radio Punto Nuovo.

L’esperto di calciomercato si è soffermato sui due calciatori che ben stanno figurando in questa stagione, fornendo importanti novità sulle cifre e sui tempi per il rinnovo: “Sia Lobotka che Rrahmani rinnoveranno a breve. C’è un accordo con entrambi, il centrocampista arriverà a percepire 2,8 milioni di euro annui, mentre il kosovaro ne guadagnerà 2,5. Le firme arriveranno nel mese di novembre senza indugio”. Amir tornerà nel 2023 e la sua assenza potrebbe farsi sentire, nelle ultime tre partire gli azzurri hanno subito cinque reti nonostante due ottime prove di Juan Jesus. Lobotka è imprescindibile e il suo rinnovo è un premio ad un lavoro iniziato con l’arrivo di Spalletti, che l’ha visto progredire da subito in termini di personalità e adattamento alle nuove idee del toscano.