Sabatini su Spalletti: “Luciano è un allenatore sottovalutato”

Walter Sabatini, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha parlato di Spalletti.

L’ex direttore sportivo di Roma, Bologna e Salernitana si è lasciato andare ad una considerazione sul suo ex collega ed amico di mille battaglie. Una considerazione, quella del tecnico toscana, che è sempre stata positivissima e di cui abbiamo avuto ancora una volta conferma. Queste le sue parole al quotidiano sportivo: “Il Napoli gioca un calcio spettacolare grazie al lavoro di un pazzo furioso che hanno in panchina. Per me Luciano è un tecnico sottovalutato, ha portato le sue squadre dove voleva. Questo è successo all’Inter, che grazie a lui è ritornata in Champions ed anche alla Roma”.