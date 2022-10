Napoli primavera: che giornata! Vittoria nel derby e un baby talento acquistato

Si è disputato oggi il match valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia primavera tra Napoli e Salernitana.

Il derby ha visto trionfare gli azzurrini per ben 4-1 contri i cugini campani, anche con un rigore sbagliato da parte di Sahli; a segno per la squadra allenata da Frustalupi: D’Avino, De Pasquale (2) e Alastuey. Ora il Napoli sfiderà la Reggina nei sedicesimi.

Non è l’unica notizia rilevante della giornata, infatti è stato ufficializzato un grande colpo per la rosa di Frustalupi. Arriva a parametro zero, dopo l’esperienza allo Shalke04, Noah Mutanda, centrocampista classe 05.

Come dichiarato anche da skysport sarà subito integrato in prima squadra e prenderà parte anche negli impegni di YouthLeague.