Modugno: “Anguissa vuole giocare con la Roma, ma non si scherza con i muscoli”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato della situazione del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli prima del match con la Roma.

“I tempi sono stretti per il recupero di Anguissa, ma c’è una speranza e la voglia del calciatore di provarci. Servono le risposte del campo, ci sarebbe anche una necessità: va bene, c’è un organico ampio e che Ndombele per un’ora ha tenuto, tuttavia in una sfida contro una squadra fisica come la Roma la presenza di Anguissa sarebbe molto importante”.

“Il camerunense è abile nel garantire le due fasi. Darebbe maggiori sicurezze, ma con i muscoli non si scherza e non si rischia, Mathias Olivera o Mario Rui? Difficile dire già adesso chi ci sarà sulla fascia sinistra anche perché le squadre di qualità vogliono fare la partita, avere la gestione del pallone con continuità. Il calcio di Spalletti è molto verticale, ma si rischia di fare fatica contro squadre che si chiudono. Champions? Ci sono squadre con cui non puoi giocare come Bayern Monaco, City, PSG oppure Real Madrid”.