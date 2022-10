La Sampdoria rischia la Serie D, lo sfogo di Pancani: “Servono 40 milioni”

Le cause del disastroso momento che sta vivendo la Sampdoria, vanno forse ricercate nella stabilità del club stesso. Non può passare inosservato a questo proposito, lo sfogo del consigliere Gianni Panconi, pubblicato dal Corriere dello Sport. Infatti, nel post-gara del match contro la Roma, Pancani si è lasciato andare a uno sfogo dopo la fuga dallo stadio di Massimo Ferrero.

Ecco cosa scrive il giornale: “A parlare con toni accorati, davanti a diversi giornalisti, è stato il consigliere Gianni Panconi, l’uomo ‘che mette le firme’ in questo momento così complesso. Non era un’intervista ma neppure un colloquio riservato. Era un chiarimento pubblico, ecco. Il suo intento era spiegare le difficoltà, difendere il lavoro dell’attuale amministrazione, che sta cercando in ogni modo di cercare un acquirente per la Sampdoria. Ma le esigenze di cassa si fanno sempre più stringenti, a causa delle richieste dei creditori di Ferrero. Quei 40 milioni ai quali si riferisce Panconi sono vitali per la sopravvivenza immediata del club. Che a questo punto rischierebbe di uscire dal calcio professionistico per ricominciare dalla Serie D“.