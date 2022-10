Gazzetta – Spalletti ha tra le mani la squadra più forte che abbia mai allenato

Luciano Spalletti può essere soddisfatto della rosa azzurra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra consegnata nelle mani di mister Spalletti è probabilmente la più forte che il tecnico toscano abbia mai allenato. I meriti, come sottolineato da la Rosea, sono soprattutto suoi: in un periodo complicato, quando tutto sembrava sprofondare in un clima di delusione e di forte contestazione, le sue idee hanno prevalso sulla rassegnazione dei tifosi ed hanno accolto i nuovi innesti nel migliore dei modi. Un inizio spaventoso di campionato, una macchina da rete, quella azzurra, che viaggia ad un ritmo di ben 3 reti a partita. Luciano Spalletti e il suo Napoli non dovranno fermarsi al bivio del successo, nello stesso posto in cui l’hanno scorso la macchina partenopea ha subito un forte incidente. Questa volta dovrà andare diversamente e i mezzi per farlo accadere ci sono, ci sono tutti.