Delneri senza peli sulla lingua: “Il Napoli può vincere lo scudetto”

Luigi Delneri, a Radio CRC, si è espresso sul calcio espresso dal Napoli nella prima parte di stagione.

L’ex allenatore di Atalanta, Juventus e Verona ritiene che gli azzurri siano i favoriti in campionato: “Il Napoli può lottare per vincere lo scudetto, lo dimostrano i fatti ormai. Insieme all’Atalanta giocano un calcio brillante, sono loro i favoriti. Ad oggi nessuna squadra è più favorita di loro. Roma-Napoli non dirà molto sugli obiettivi finali, manca ancora troppo tempo alla fine. Gli azzurri hanno trovati i giusti innesti per ripartire”.