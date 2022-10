Chiariello: “Spalletti sta facendo davvero bene, può emulare Pioli”

Umberto Chiariello ha parlato a Radio Napoli Centrale del momento che sta attraversando il Napoli.

L’opinionista e giornalista per Canale 21 ha parlato di Luciano Spalletti in particolar modo: “Spalletti sta facendo davvero bene e se continua così può fare lo stesso percorso di Pioli, fare bene in questa direzione ancora per molto significa rientrare tra i tecnici più forti di Europa in questo momento. Con la Roma è una gara chiave, uno snodo importante”. Parole importanti quelle all’indirizzo del tecnico toscano, che con le 8 vittorie in campionato degli azzurri e le 4 in Champions sta scalando punti importanti anche nell’indice di gradimento della piazza partenopea. Il lavoro dell’allenatore di Certaldo è sotto gli occhi di tutti.