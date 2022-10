Causio è sicuro: “Kvaratskhelia non ha pari in Italia, è fortissimo”

Dopo le assurde prestazioni in praticamente tutte le partite giocate, Kvicha Kvaratskhelia sta entrando nel cuore dei napoletani e degli amianti del Calcio. Il georgiano sta conducendo il Napoli in una stagione storica, in cui il Napoli sta facendo una fantastica figura anche in Champions League. A detta di molti, il calciatore azzurro è il più forte in Italia, e i numeri volgono a suo favore. Parere molto importante è quello del “Barone” Franco Causio, campione del mondo con l’Italia nel 1982.

Ecco le sue parole sul wonderkid georgiano in un’intervista al Mattino: “Kvara è un giocatore unico. Senza pari qui in Italia. Complimenti a Giuntoli e a chi lo ha voluto, perché è fortissimo”.

Sul paragone azzardato da Francesco Repice con George Best: “Tempi diversi, impossibile azzardare un confronto alla luce di come è cambiato il calcio”

Infine, ha concluso: “Ripeto, è unico. Poi se parliamo di capacità di saltare l’uomo con quel tipo di giocate, uno a quei livelli era il primo Cuadrado. Oppure Domenico Berardi. E secondo me lo stesso Raspadori“.