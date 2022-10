Tognazzi, l’attore che ha interpretato Spalletti: “Mai sentito, nè prima nè dopo la fiction”

Gianmarco Tognazzi, l’attore che ha interpretato Luciano Spalletti nella serie tv Speravo de morì prima, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante La città del pallone: “Spalletti? Non l’ho mai sentito, nè prima nè dopo la fiction. Lui è andato oltre ciò che suggeriva la sceneggiatura. La storia è su Totti e non su Spalletti. La versione di una storia è sempre unilaterale. Quella fiction è la versione di come Totti ha vissuto una parte della sua vita, viene enfatizzato il suo rapporto con Spalletti. Speravo di aver fatto capire anche quanto amore ci fosse da parte del tecnico per Totti”.