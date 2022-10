Repubblica – Napoli, contatti avviati per il rinnovo di altri due calciatori: i dettagli

La Repubblica, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano il club non sta lavorando solo per il rinnovo di Stanislav Lobotka, ma anche per quello di altri due calciatori. Si tratta di Amir Rrahmani e del capitano Giovanni Di Lorenzo.

“Il Napoli sta lavorando anche su altri fronti: è impostata datempo la trattativa per Amir Rrahmani, diventato perno della difesa. Stesso discorso anche per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non ha nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in azzurro. È diventato il capitano dopo l’addio di Insigne e ha la fiducia sia di Luciano Spalletti che dei compagni di squadra”. Scrive il quotidiano.