Repubblica – Il Napoli blinda Lobotka: le cifre del rinnovo

Stanislav Lobotka e il Napoli non si separeranno, almeno per ora. Arriva la notizia del rinnovo del calciatore che proseguirà la sua carriera in azzurro. A confermarlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola, che scrive:

“Stanislav Lobotk e il Napoli proseguiranno un matrimonio diventato inscindibile nell’ultimo anno e mezzo. Il merito è di Luciano Spalletti: con lui il regista slovacco ha gettato via l’ etichetta di oggetto misterioso per diventare uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Velocità di pensiero e di gambe. Distribuisce il gioco e adesso partecipa con maggiore determinazione alla manovra offensiva. È il cervello di un Napoli che vuole continuare a stupire. Impossibile fare a meno di lui e allora il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha accelerato per blindare Lobotka.

L’accordo con i suoi procuratori è stato trovato ad Amsterdam, prima del match con l’ Ajax alla Johann Cruyiff Arena. Lobotka prolungherà di altri due anni (dal 2025, scadenza attuale al 2027) e guadagnerà 2,8 milioni di euro con adeguamento importante (circa un milione) rispetto all’ attuale ingaggio. Il Napoli ha voluto così dare un segnale chiaro ad uno dei suoi protagonisti”.