Mancini: “Napoli tra le migliori in questo inizio di stagione”

Il ct della nazionale Roberto Mancini, presente ad un incontro benefico, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere di Bologna: “Mi pare che i rossoblù abbiano disputato una buona partita domenica. In questo momento giocare contro gli uomini di Spalletti non è facile per nessuno. Il Napoli è una delle squadre migliori in questo inizio stagione insieme ad Atalanta, Udinese e Milan. Sarà una stagione molto particolare a causa della sospensione per il Mondiale quindi non possiamo davvero decifrare adesso i valori in campo. Mancano ancora alcune partite prima dell’interruzione, dopo la sosta penso che inizierà tutto un altro campionato, per chiunque. Mi dispiace che non ci sia più il mio amico Sinisa (Mihajlovic, ndr), non conosco bene Motta come allenatore, ma l’anno scorso ha fatto un buon lavoro con lo Spezia. Penso sia un bravo tecnico e che abbia bisogno di tempo per lavorare”.