Il Mattino – Il Napoli ha ritrovato serenità e tifosi: è ritornata la spinta del dodicesimo uomo

I tifosi del Napoli sono pronti a spingere gli azzurri verso la vittoria partita dopo partita.

Ha analizzato la vicenda l’edizione odierna de Il Mattino, sottolineando quanto siano stato importante il pubblico del Maradona nelle ultime gare per trascinare il Napoli sempre più in alto. La partenza in Champions e il ritmo quasi inarrestabile in Serie A hanno riportato entusiasmo, serenità e coinvolgimento della stragrande maggioranza dei supporters partenopei, che stanno riempiendo in massa e con continuità i sediolini del Maradona: “L’ entusiasmo della squadra che gioca divertendosi e fa divertire i tifosi, l’ altro elemento molto positivo di questi primi due mesi condotti alla grande del Napoli è rappresentato proprio dal grande coinvolgimento del pubblico (oltre 50mila gli spettatori nelle ultime 2 gare contro Ajax e Bologna): una squadra che ha dimostrato di stare decisamente bene anche sul profilo della condizione atletica”.

Il Napoli non vuole fermarsi più.