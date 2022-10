Il Mattino – Attaccanti e centrocampi “contenti”: il Napoli porta tutti in rete

Il Napoli sta portando tutti i calciatori offensivi in rete.

Un dato di fatto, quello appena espresso, concertato dalle statistiche delle reti azzurri di cui l’edizione odierna de Il Mattino ha provveduto ad analizzare la provenienza: “La forza offensiva del Napoli è straordinaria perchè sono molteplici le soluzioni per arrivare al gol: 42 le reti messe a segno tra campionato e Champions League e 15 i marcatori diversi del Napoli con Juan Jesus che si è aggiunto alla lista, il quarto difensore a trovare la via della rete dopo Kim (2 gol) e Olivera e Di Lorenzo (1 gol a testa). A segno tutti gli attaccanti con Kvaratskhelia capocannoniere a 7 reti, Raspadori a 5, Osimhen, Simeone e Politano a 4, Lozano a 3. E in gol sono andati quasi tutti i centrocampisti: Zielinski è a quota 4, Anguissa a 3, Lobotka, Ndombele e Elmas a una rete”.

Spiccano le reti di Lozano, tutte firmate nelle ultime tre partite, insieme al bottino di Osimhen che è subito tornato al goal al rientro nel secondo tempo con l’Ajax: goal agli olandesi e al Bologna in due gare.