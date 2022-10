Arrivati alla decima giornata, il Napoli si trova in testa alla classifica con 26 punti, a +2 dall’Atalanta seconda. La prossima sosta ci sarà direttamente a metà novembre per il Mondiale. Fin lì gli azzurri, comprese le coppe, giocheranno ogni tre giorni (eccetto questa settimana che porterà alla gara dell’Olimpico contro la Roma). Questo il calendario degli azzurri, in campionato, fino ad allora:

Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20:45 (DAZN);

Napoli-Sassuolo sabato 29 ottobre ore 15:00 (DAZN);

Atalanta-Napoli sabato 5 novembre ore 18:00 (DAZN);

Napoli-Empoli martedì 8 novembre ore 18:00 (DAZN);

Napoli-Udinese 12 novembre sabato ore 15:00 (DAZN).