Archiviata la decima giornata di campionato, da venerdì le squadre di Serie A torneranno in campo per il prossimo turno. Gli assenti per squalifica della 11a giornata saranno quattro: Rovella (Monza), Ferrari (Sassuolo), Becao (Udinese), Gallo (Lecce).

Il brianzolo Rovella sarà squalificato anche alla dodicesima giornata dopo il referto arbitrale.