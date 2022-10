Gazzetta – Roma-Napoli è sfida agli antipodi: i giallorossi in casa subiscono pochissimo

Il Napoli affronterà la Roma di Mou domenica sera alle 20:45 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, pertanto, all’Olimpico si sfideranno la squadra che ha subito meno reti tra le mura amiche e la squadra che ha il miglior attacco della Serie A. Una partita avvincente ed attesa, dopo i due pareggi della scorsa stagione tra Spalletti e lo Special One. Il resoconto della rosea sulle due compagini: “La Roma di Mourinho si presenta alla sfida con il miglior rendimento difensivo casalingo (2 gol subiti in 4 partite, media 0,5), il Napoli di Spalletti replica con il miglior attacco in trasferta (13 reti in 5 partite, media di 2,6 a gara). I giallorossi nelle prime 10 giornate hanno battuto l’ Inter e bloccato sul pareggio la Juventus, gli azzurri però arrivano dal match dell’ Olimpico con una striscia di 10 vittorie consecutive tra campionato e Champions”.