Gazzetta – Napoli e Milan viaggiano quasi a braccetto: continua il testa a testa

Napoli e Milan sono destinate ad essere tra le pretendenti finali per la vittoria dello scudetto.

Difficile ancora capire quali squadre si aggiungeranno alla lotta per il tricolore, ma l’impressione è che azzurri e rossoneri saranno presenti in questa piccola classifica. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i prossimi impegni di entrambe le compagini, sottolineando un ritorno dai Mondiali molto più leggero per il Milan: “Ma, da qui al Mondiale, le parti potrebbero invertirsi perché l’ altimetria cambia: la strada di Spalletti s’ impenna, quella di Pioli è molto più morbida. A cominciare dal prossimo turno: Napoli nella tana della Roma, da ieri quarta da sola; Milan che ospita il Monza dei vecchi amici, Berlusconi e Galliani. Gli avversari che affronterà Spalletti nelle ultime 5 giornate dell’ anno sommano 80 punti; quelli di Pioli quasi la metà (44). Una differenza notevole”.

Napoli e Milan saranno lì in testa al campionato, pronte a darsi spallate fino alla fine del campionato.