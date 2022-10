Gazzetta – Due italiane ancora imbattute in Europa: il Napoli la fa da padrona

In Europa pochissime squadra hanno protetto la propria imbattibilità in queste prime 14 uscite stagionali.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha citato il Napoli e l’Atalanta per il campionato italiano: “Nei cinque maggiori campionati d’ Europa il Napoli rimane nel ristretto club delle squadre imbattute insieme al Real Madrid e al Paris Saint-Germain. Curiosità: tutte tre le squadre sono state allenate da Carlo Ancelotti (nella foto). C’ è anche l’ Atalanta, che però non giocando le Coppe ha disputato 4

gare in meno”. Gli orobici hanno avuto il vantaggio di non poter partecipare alle coppe europee, nonostante ciò sono protagonisti in campionato di un percorso davvero importante nelle prime dieci uscite stagionali. Il Napoli ha totalizzato 8 vittorie in campionato e 4 in champions, 12 vittorie su 14 che hanno impressionato l’intero panorama calcistico europeo.