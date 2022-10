Fiorini: “Secondo me ADL sarebbe di contento di cedere Lozano”

Gianluca Fiorini, operatore di mercato ed intermediario è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete: “Il campionato italiano? In Inghilterra stanno parlando tutti molto bene del Napoli soprattutto dalla vittoria contro il Liverpool. La vedono come una squadra che lotta per lo scudetto. Questo fa acquisire anche una buona immagine all’Italia dopo i commenti non lusinghieri riservati a Juventus e Milan. Di Kvaratskhelia, Osimhen e Kim ne parlano tutti molto bene. Gli innesti che ha fatto il Napoli sono tutti sui taccuini dei club di Premier League. Lozano in Premier League? A me non risulta e mi sembrano delle chiacchiere messe lì. Dubito che vadano su giocatori oltre i 25 anni, anche perché Lozano ha avuto un rendimento altalenante.

Secondo me De Laurentiis sarebbe ben contento di liberarsi di Lozano dal momento in cui c’è Politano. Dubito fortemente che il Manchester United possa interessarsi. Se ritengono il Napoli proprietario del primo posto in Champions League? Il Liverpool è in decisa ripresa, sanno che il Napoli è una squadra temibile. Per adesso le premesse per gli azzurri sono ottime, speriamo che si mantengano. Il mercato? Gli inglesi hanno sempre un occhio di riguardo sul calcio italiano, ma non vogliono spendere cifre folli come in passato a meno che non si tratti di super star come Leao. Osimhen potrebbe essere un profilo interessante per la Premier League ma non in estate.”