Ferlaino: “Questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona. Vi spiego”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona. La squadra è fortissima, ma troppa felicità è pericolosa. Bisogna stare con i piedi

per terra. Kvaratskhelia è giocatore incredibile, è la forza del Napoli.

Lo scudetto? Gli scudetti si vincono e si perdono in primavera. Poi la parola scudetto non si può pronunciare perché non porta bene. Ora è un antipasto, lo chiamerei un aperitivo del campionato. E l’anno scorso il Napoli aveva subito meno gol, solo 3 contro i 9 attuali“.